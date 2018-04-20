Объявления на торговых площадках

Есть группа, состоящая более чем из 2.000 подписчиков - это целевая аудитория, которая может купить наш товар. Дальнейший алгоритм думаю понятен. Можем договориться с процента продажи (можно зарабатывать фактически пассивно копеечку). Скорее для новичков. Жду ваши заявки ...