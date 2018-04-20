Доработка статей (простая работа)

Есть 40 html файлов. В каждом файле содержится 10 идущих подярд статей на определенную тему.

1 файл - 1 тема статьи, которая состоит из 10 разных источников. Просто были скопированы 10 различных статей по заданному ключевому слову и вставлены в файл.

Необходимо в каждом файле удалить повторы информации. Чтобы на выходе у нас была одна большая статья, в которой нет смысловых дублей, но при этом сохранена логическая структура, и тема оставалась максимально раскрытой.

Делаем так:

- заходим на сервис https://arsenkin.ru/tools/visualred/

- нажимаем на кнопку "Источник"

- вставляем html код

- потом обратно нажимаем на кнопку "Источник"

- далее для удобства можно сделать форму на весь экран, нажав на кнопку, идущую слева от кнопки "Источник"

Таким образом у нас получается удобная платформа для быстрого редактирования статей с сохранением html-кода.

Просматриваем статью и удаляем дубли.

Например, видим, что у нас про противопоказания целых 5 блоков информации. Выбираем самый подробный, остальные удаляем. Или соединяем несколько подобных блоков, чтобы они дополняли друг друга и остальные удаляем.

Важно не удалить нужные участки текста, которые дополняют статью. Удалем именно только блоки со смысловыми дублями.

Также удаляем введение к статье, это введение будет писаться отдельно.

Обращаю внимание на заголовки. Должна быть солюдена иеархия. Т.е. чтобы заголовки h3 шли под заголовками h2.

В случае, если при редактировании сбивается верстка, выбрать заголовок второго или третьего уровня можно с помощью кнопки - https://c2n.me/3TCrCrf

После редактирования нажимаем опять на кнопку "Источник", копируем иходный код и сохраняем в отдельный html файл. Название делаем такое же как было у файла изначально.

Таким образом, на выходе у вас должна получится максмиально подробная статья на эту тему, в которой нет повторов информации, написанной разными словами.

На редактирование одной статьи уходит порядка 15-20 минут.

Оплата: 30 руб/1 статья