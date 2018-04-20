Доработка статей (простая работа)

Наполнить сайт информацией Буквально три страницы И красиво его отрудактировать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 40 html файлов. В каждом файле содержится 10 идущих подярд статей на определенную тему.
1 файл - 1 тема статьи, которая состоит из 10 разных источников. Просто были скопированы 10 различных статей по заданному ключевому слову и вставлены в файл.
Необходимо в каждом файле удалить повторы информации. Чтобы на выходе у нас была одна большая статья, в которой нет смысловых дублей, но при этом сохранена логическая структура, и тема оставалась максимально раскрытой.
Делаем так:
- заходим на сервис https://arsenkin.ru/tools/visualred/
- нажимаем на кнопку "Источник"
- вставляем html код
- потом обратно нажимаем на кнопку "Источник"
- далее для удобства можно сделать форму на весь экран, нажав на кнопку, идущую слева от кнопки "Источник"
Таким образом у нас получается удобная платформа для быстрого редактирования статей с сохранением html-кода.
Просматриваем статью и удаляем дубли.
Например, видим, что у нас про противопоказания целых 5 блоков информации. Выбираем самый подробный, остальные удаляем. Или соединяем несколько подобных блоков, чтобы они дополняли друг друга и остальные удаляем.
Важно не удалить нужные участки текста, которые дополняют статью. Удалем именно только блоки со смысловыми дублями.
Также удаляем введение к статье, это введение будет писаться отдельно.
Обращаю внимание на заголовки. Должна быть солюдена иеархия. Т.е. чтобы заголовки h3 шли под заголовками h2.
В случае, если при редактировании сбивается верстка, выбрать заголовок второго или третьего уровня можно с помощью кнопки - https://c2n.me/3TCrCrf
После редактирования нажимаем опять на кнопку "Источник", копируем иходный код и сохраняем в отдельный html файл. Название делаем такое же как было у файла изначально.
Таким образом, на выходе у вас должна получится максмиально подробная статья на эту тему, в которой нет повторов информации, написанной разными словами.
На редактирование одной статьи уходит порядка 15-20 минут.
Оплата: 30 руб/1 статья
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