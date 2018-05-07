Наполнение сайта Wordpress Woocomerce

Здравствуйте,

Сайт на WordPress + Woocommerce Если вы не работали с этой CMS и Woo то проигнорируйте проект.

Нужно закончить наполнение каталога товарами указанными в таблице, всего их 50-60 шт. У каждого очень мало параметров 1-2 + по несколько фото. Только у сайдинга побольше.

Стоимость оцениваю за проект а не количество товара. С нашей скоростью работы на 1-2 дня.

Бюджет на проект 1500 рублей.

Подробное задание в приложении

Всех кто спамит в личку заношу в черный список.