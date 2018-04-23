Заполнить карточки товаров в интернет-магазине.

Наполнение сайтовЗакрыт20 заявок258 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать и заполнить 56 карточек товаров в интернет-магазине постельного белья http://teploson.ru/. Грамотность и аккуратность обязательные условия. Работа в админке webassyst shop-script 7.

6 лет назад
motoya
Павло 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Специалист по поиску информации в Интернет

    Требуется сотрудник для поиска информации в Интернет, и занесению в базу данных Excel. Требования: Наличие доступа в Интернет. Большой опыт поиска информации в Интернет. Работа полностью удаленная и сдельная. Уровень оплаты зависит от количества введённых в ...

    Наполнение сайтов57 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Размещение 10 ссылок в тематических сообществах и на форума

    Тематика - детская одежда Сайт: [url=https://komix.com.ua/]https://komix.com.ua/ [/url] Оплата 1 ссылка = 50 грн -1 ссылка на одной площадке -Площадки от 500 уникальных посетителей  в сутки -Ссылка должна вести на те страницы, которые мы дадим в ТЗ -Оплачивается только пост с ссылкой -Ссылки только dofollow -Безанкорные ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Залить/отредактировать 30 страниц на сайте (битрикс шаблон)

    $95

    [table]ЗадачаНеобходимо залить 30 страниц, некоторые страницы отредактировать. Сайт:[url=http://acsecurity.ru/]http://acsecurity.ru/[/url]  Залить логотип нашей компании на сайт.  Так же где-то убрать ссылку, где-то добавить. Так же поменять на странице услуги расположение ссылок и залить на нее векторные рисунки систем безопасности(как ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Заполнить номенклатуру в 1С

    Имеется сайт с товарами, характеристиками и т.д. Необходимо в 1С завести товары как на сайте, а именно: 1. Создать номенклатуру 2. Создать группы номенклатуры (категории как на сайте) 3. Создать товары с характеристками 4. Заполнить все позиции порядка 2500 товаров 5. ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Регистрация на сайтах по ТЗ

    Добрый день. ТЗ во вложении. Нужно через мою почту зарегистрироваться на сайтах. За 1 регистрацию плачу 4-5 рублей, см ТЗ. Оставляйте скайп и скажите, когда можете приступить. Желательно закончить работу в течении дня.

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разослать предложения участникам группы ВК. Высокая оплата

    $50

    Есть группа, состоящая более чем из 2.000 подписчиков - это целевая аудитория, которая может купить наш товар. Дальнейший алгоритм думаю понятен. Можем договориться с процента продажи (можно зарабатывать фактически пассивно копеечку). Скорее для новичков. Жду ваши заявки ...

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка статей (простая работа)

    $20

    Есть 40 html файлов. В каждом файле содержится 10 идущих подярд статей на определенную тему. 1 файл - 1 тема статьи, которая состоит из 10 разных источников. Просто были скопированы 10 различных статей по заданному ключевому ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад