Заполнить карточки товаров в интернет-магазине.

Тематика - детская одежда Сайт: [url=https://komix.com.ua/]https://komix.com.ua/ [/url] Оплата 1 ссылка = 50 грн -1 ссылка на одной площадке -Площадки от 500 уникальных посетителей в сутки -Ссылка должна вести на те страницы, которые мы дадим в ТЗ -Оплачивается только пост с ссылкой -Ссылки только dofollow -Безанкорные ...