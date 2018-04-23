Размещение 10 ссылок в тематических сообществах и на форума

Тематика - детская одежда

Сайт: https://komix.com.ua/

Оплата 1 ссылка = 50 грн

-1 ссылка на одной площадке

-Площадки от 500 уникальных посетителей в сутки

-Ссылка должна вести на те страницы, которые мы дадим в ТЗ

-Оплачивается только пост с ссылкой

-Ссылки только dofollow

-Безанкорные ссылки

- 1 пост не менее 250 символов без учета ссылки

-Текст должен быть естественным для темы и ветки. Не должен быть рекламным. В посте должна использоваться лексика по теме целевой страницы. Ключевые слова для размещения возле ссылки предоставим.

-Пост можно размещать в существующей теме активностью не старше 1 месяца

-В новой теме пост со ссылкой не должен идти первым

-Если пост в течение 7 дней с момента написания был отредактирован модераторами, либо ссылка была удалена либо изменена - вы создаете новую ссылку.

-Сделку закрываем через неделю после завершения работы для гарантии, что ссылки не исчезнут

-Пост не должен размещаться в рекламных разделах и т.п. - только в тематических разделах

Заинтересованы в постоянном сотрудничестве