[table]ЗадачаНеобходимо залить 30 страниц, некоторые страницы отредактировать. Сайт:[url=http://acsecurity.ru/]http://acsecurity.ru/[/url] Залить логотип нашей компании на сайт. Так же где-то убрать ссылку, где-то добавить. Так же поменять на странице услуги расположение ссылок и залить на нее векторные рисунки систем безопасности(как ...
Размещение 10 ссылок в тематических сообществах и на форума
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика - детская одежда
Сайт: https://komix.com.ua/
Оплата 1 ссылка = 50 грн
-1 ссылка на одной площадке
-Площадки от 500 уникальных посетителей в сутки
-Ссылка должна вести на те страницы, которые мы дадим в ТЗ
-Оплачивается только пост с ссылкой
-Ссылки только dofollow
-Безанкорные ссылки
- 1 пост не менее 250 символов без учета ссылки
-Текст должен быть естественным для темы и ветки. Не должен быть рекламным. В посте должна использоваться лексика по теме целевой страницы. Ключевые слова для размещения возле ссылки предоставим.
-Пост можно размещать в существующей теме активностью не старше 1 месяца
-В новой теме пост со ссылкой не должен идти первым
-Если пост в течение 7 дней с момента написания был отредактирован модераторами, либо ссылка была удалена либо изменена - вы создаете новую ссылку.
-Сделку закрываем через неделю после завершения работы для гарантии, что ссылки не исчезнут
-Пост не должен размещаться в рекламных разделах и т.п. - только в тематических разделах
Заинтересованы в постоянном сотрудничестве
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