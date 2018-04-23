Здравствуйте, Сайт на WordPress + Woocommerce Если вы не работали с этой CMS и Woo то проигнорируйте проект. Нужно закончить наполнение каталога товарами указанными в таблице, всего их 50-60 шт. У каждого очень мало параметров 1-2 + ...
Cоставить техническое задание на написание текстов для копирайтера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер!
Необходим человек для составления технического задания для копирайтера и последующего размещения текстов на сайте.
Необходим человек, который понимает, что такое seo или которых хочет этому научиться.
Также необходимо выполнить мелкие работы по контенту.
Пишите цену за час работы и порфолио.
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