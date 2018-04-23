Cоставить техническое задание на написание текстов для копирайтера

Наполнение сайтовЗакрыт5 заявок150 просмотров
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Добрый вечер!

Необходим человек для составления технического задания для копирайтера и последующего размещения текстов на сайте.

Необходим человек, который понимает, что такое seo или которых хочет этому научиться.

Также необходимо выполнить мелкие работы по контенту.

Пишите цену за час работы и порфолио.

6 лет назад
lobarev
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад