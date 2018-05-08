Наполнение интернет-магазина

Добрый вечер! Необходим человек для составления технического задания для копирайтера и последующего размещения текстов на сайте. Необходим человек, который понимает, что такое seo или которых хочет этому научиться. Также необходимо выполнить мелкие работы по контенту. Пишите цену за час ...