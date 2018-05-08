Наполнение интернет-магазина

Наполнение сайтовЗавершен38 заявок733 просмотра
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Необходимо наполнить товарами магазин zamki-service36.ru со всеми характеристиками и описанием. (Предоставим данные, либо пришлем ссылки на сайт производителя)

Планируется от 100 товаров и больше.

6 лет назад
vladimirvisit
Владимир 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Oxanasayuri
Оксана 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$11
1 день
WMZ
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень вежливый и доброжелательный заказчик, все подробнейшим образом объяснил и всегда был на связи, если были какие-то вопросы. Работу оплатил незамедлительно после ее завершения. Была очень рада сотрудничеству!