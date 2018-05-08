Наполнение интернет-магазина

Требуется исполнитель для наполнения корпоративного сайта, тематика - недвижимость бизнес-класса. Нужен грамотный, ответственный исполнитель с хорошим опытом и желательно в указанной тематике. Страницы (например): главная, новости, команда, контакты, стандарты застройщика, карточки обьектов/квартир и др. Т.к. недвижимость бизнес-класса, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить товарами магазин zamki-service36.ru со всеми характеристиками и описанием. (Предоставим данные, либо пришлем ссылки на сайт производителя)
Планируется от 100 товаров и больше.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Разместить около 700 отзывов на сайт на движке Джумла 3. Тексты подготовлены. Фото также подготовлены и залиты на хостинг. Нужно через админ-панель опубликовать. На размещение одного отзыва требуется примерно 2 минуты. Есть видеоинструкция по размещению. Оплата ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Тестовый сайт готовый к наполнению [url=http://78.24.217.215/backend] Ссылка на админку сайта http://78.24.217.215/backend/dashboard [/url]Доступы: [email protected] 123456 Старый сайт, откуда берем товар [url=http://fashionlovestory.ru/]http://fashionlovestory.ru[/url] Ссылка на видео инструкцию по добавлению товара https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1N0eFZc8kiPg06pb3yhbeFAOZMCZmUgdu ____ Я насчитала около 400 товаров для наполнения 1. Наполняем поочередно каждую категорию, товар берем со ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
заполнить анкеты на получение микро-кредита в киевеНаполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно поддержать страницу ВК лайками. Страницу сброшу в личку.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть большой объём ссылок на тематические сайты, надо зайти по каждой ссылке, найти контактный мейл или контактную форму и отправить шаблонное письмо с коммерческим предложением через Вэбпочту. Прошу в отклике ОБЯЗАТЕЛЬНО указать цену за ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт6 лет назад
Добавить несколько статей на сайт на вопросе, оставляйте ваши заявки!Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно найти 2-3 классных сервиса где есть презентации на разную тему преимущественно по маркетингу и рекламеНаполнение сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер! Необходим человек для составления технического задания для копирайтера и последующего размещения текстов на сайте. Необходим человек, который понимает, что такое seo или которых хочет этому научиться. Также необходимо выполнить мелкие работы по контенту. Пишите цену за час ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть выделенный сервер. Надо настроить там VPN.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад