Разместить пост на 50 подходящих форумах

Нужно разместить пост о туризме на 50 подходящих по теме форумах . Оплата за 50 постов - 250 рублей . Можно разместить пост на одном форуме - в несколько подходящих разделов . Нужно заходить в определённый раздел , и создавать в ней тему с сообщением . Акк для регистрации - предоставляю и пост тоже.