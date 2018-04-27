Разместить пост на 50 подходящих форумах

Наполнение сайтовЗавершен5 заявок162 просмотра
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Нужно разместить пост о туризме на 50 подходящих по теме форумах . Оплата за 50 постов - 250 рублей . Можно разместить пост на одном форуме - в несколько подходящих разделов . Нужно заходить в определённый раздел , и создавать в ней тему с сообщением . Акк для регистрации - предоставляю и пост тоже.  

6 лет назад
LINKOLN_26
Никита 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Katerina2606
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Очень хороший исполнитель , работы выполнена в срок - качественно . Всем советую данного фрилансера
Отличный заказчик! Четкое тз, быстрая проверка. Оплата во время.
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