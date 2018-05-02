Добавить описания для товаров на сайте

$20
Наполнение сайтовЗавершен11 заявок263 просмотра
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На сайте около 1500 товаров. Нужно найти в интернете описания для товаров и вставить. На все товары. У нас мультисайт. То есть если вы вставляете описание для одного товара, а оно отображается на 5 сайтах. 

6 лет назад
Sekoko
Глеб 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
geomoney
Валодя 
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
5 дней
Очень исполнительный. Сделал все быстро. Были замечания, но все быстро исправил. Рекомендую.
Работать с Глеб Дробышев было очень приятно. Вежлив, адекватен, готов подробно объяснять все нюансы задания (а главное — прекрасно умеет это делать). Четкое, понятное ТЗ. Никаких задержек оплаты. Рассчитываю, что наше сотрудничество продолжится столь же успешно!
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