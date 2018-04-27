Копирайтер для текстов на сайт

Наполнение сайтовЗакрыт2 заявки172 просмотра
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Нужен копирайтер для текстов на сайт. Есть уже работающий сайт, нужно красиво,правильно и профессионально сформулировать текста на сайте. Сайт qazaqgrill.kz

6 лет назад
qazaqgrill
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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