Копирайтер для текстов на сайт

Нужно проверить все категории, и в категориях которых не выставлены рекомендуемые, нужно добавить. В категориях в которых выставлены менее 4-х рекомендуемых, поставить как минимум 4 товара. ТЗ скину в скайп. Собственно рекомендуемые добавляются для того, ...