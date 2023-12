Наполнить копию сайта контентом из сторонних источников

Есть копия нашего сайта http://pansionat-kirovec.ru/ на вордпрессе, собственно вот она http://gd-uyut.ru/. Сайт уже залит на хостинг и готов к работе. Там нужно сменить контент под другую гостиницу. Контент (текста, фото и т.д.) брать отсюда - http://azur.ru/arxipka/db.php?owner=285 Сайт сделан на шаблоне Kallyas и структура создана с помощью встроенного визуального редактора. По функционалу этот редактор напоминает visual composer.

Количество страниц, которые нужно переделать:

1. Главная - 1 шт.

2. Номера и цены - 1 шт.

3. Страница каждого номера - 12 шт.

4. Галерея - 1 шт.

5. Бронирование - 1 шт.

6. Отзывы - 1 шт.

7. Контакты - 1 шт.

Также сменить основные цвета (оранжевый и др.) на любой другой, главное, чтобы симпатично было. Поставить метрику, пиксели, прописать мета-теги страниц и картинок, подредактировать плагин All in One SEO. Сайт будет использоваться для личных целей. Желательно, чтобы у вас был опыт работы с шаблоном Kallyas или плагином Visual Composer. Срок - 2-4 дня (вполне реально сделать за 1-2 дня).

За сколько возьметесь?