Требуется создание заставки для обучающего видео с анимацией и музыкой. Длительность - до 5 секунд (+/- 1 c). Требования к исполнителям: · Опыт создания заставок для видео · Наличие портфолио в области ...
Порезать
Порезать запись на лекции (12 лекций)
добавить плашку (спикер такой-то) у каждой лекции
Заявки фрилансеров
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