Требуется создание заставки для обучающего видео с анимацией и музыкой. Длительность - до 5 секунд (+/- 1 c). Требования к исполнителям: · Опыт создания заставок для видео · Наличие портфолио в области ...
Снять видео инструкции работы с сайтом на вордпрессе
Снять видео инструкции работы с сайтом на вордпрессе. Оставляйте ваши заявки, подробности при личном общении
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