Требуется 3-4 человека для ежедневного наполнения нового новостного сайта Самарской обл. Оплата 1,5$ за тысячу знаков. Заинтересовавшихся прошу оставлять свою аську.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к кандидату на должность редактор-корректор
1) Профильное образование и/или опыт работы от 3 лет в электронных и традиционных СМИ.
2) Абсолютная грамотность.
3) Знание ПК на высоком уровне. Не просто уметь пользоваться интернетом и word, но и быть
готовым осваивать новые программные продукты.
4) Творческий склад ума. Не просто отобрать или отредактировать текст с точки зрения его
грамотности, но и суметь увидеть уникальные тексты, отредактировать унылые тексты так, чтобы их хотелось читать и дать почитать всем окружающим.
5) Широкий кругозор, знание географии.
6) Готовность работать в не всегда определенных условиях, спокойное реагирование на изменение
задач и принципов работы.
7) Гиперответственность.
8) Удаленная работа, наличие дома интернета, возможность общения через icq, скайп.
Присылайте резюме на [email protected].
В отзыве на вакансию обязательно укажите ссылки на ваши материалы на тех сайтах, с которыми вы работали. Заявки без примеров ваших работ не будут рассматриваться.
После рассмотрения резюме и примеров ваших работ вы получите небольшое и интересное творческое задание.
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