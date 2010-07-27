Требования к кандидату на должность редактор-корректор

1) Профильное образование и/или опыт работы от 3 лет в электронных и традиционных СМИ.

2) Абсолютная грамотность.

3) Знание ПК на высоком уровне. Не просто уметь пользоваться интернетом и word, но и быть

готовым осваивать новые программные продукты.

4) Творческий склад ума. Не просто отобрать или отредактировать текст с точки зрения его

грамотности, но и суметь увидеть уникальные тексты, отредактировать унылые тексты так, чтобы их хотелось читать и дать почитать всем окружающим.

5) Широкий кругозор, знание географии.

6) Готовность работать в не всегда определенных условиях, спокойное реагирование на изменение

задач и принципов работы.

7) Гиперответственность.

8) Удаленная работа, наличие дома интернета, возможность общения через icq, скайп.

Присылайте резюме на [email protected].

В отзыве на вакансию обязательно укажите ссылки на ваши материалы на тех сайтах, с которыми вы работали. Заявки без примеров ваших работ не будут рассматриваться.

После рассмотрения резюме и примеров ваших работ вы получите небольшое и интересное творческое задание.