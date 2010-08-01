Срочно требуется копирайтер-рерайтер

Доброго времени суток. Для постоянного сотрудничества требуются копирайтеры с опытом работы для написания текстов. В основном тексты без ключей, но возможен сео-копирайтинг. Работы очень много, тематика различна. Оплата производится один раз в неделю, вечером в воскресенье, ...