Срочно требуется копирайтер-рерайтер

КопирайтингЗавершен21 заявка578 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Срочно нужен копирайтер и рерайтер. Пока могу предложить работу по следующим тарифам: копирайт 1 у.е, рерайт 0,8 у.е.

Кто согласен работать на таких условиях прошу оставлять предложения в рамках проекта.Рассмотрю все предложения.

P.S. Пишите о себе как можно больше информации.

13 лет назад
new_winner
Валерия 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранные исполнители
tatikat
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$1
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$100
Женя, отличный специалист. Качество работы радует,при том, что работа всегда выполняется в срок. Надеюсь на постоянное сотрудничество. Всем рекомендую.
Приятно было работать с Лерой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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