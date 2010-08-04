Требуется копирайтер

КопирайтингЗакрыт64 заявки759 просмотров
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Нужен грамотный копирайтер для длительного совместного сотрудничества.

Статьи нужны на тему образования, по одной в неделю.

Объем 4-5 т знаков.

Порядок работы такой: вместе подбираем тему и ключи, на написание отводится неделя.

Желателен опыт написания пресс-релизов.

13 лет назад
mar8392543
Мария 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов
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