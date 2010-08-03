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Требуется грамотный начинающий копирайтер, который любит свою работу и не любит шаблонный стиль.
Начинающий - оплата за 1000 знаков 50-60 рублей.
Хорошие перспективы роста.
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