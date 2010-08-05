Ищем креативных копирайтеров

Всем-всем-всем, начинающим и не только! Для написания статей (копирайтинг/рерайтинг) требуются авторы, которым интересна, близка, знакома и понятна «подарочно-праздничная» тематика: что, как и где подарить?

Работа предполагает сотрудничество на долгосрочной основе в коллективе с благоприятным микроклиматом, возможностью продвижения, самосовершенствования и, естественно, обогащения!

От вас:

1. Содержательный, интересный, цепляющий копирайт, возможен глубокий рерайт (90-95%).

2. Понимание того, о чем пишете и желание досконально разобраться в вопросе.

3. ОТЛИЧНОЕ ЗНАНИЕ русского языка (правописание, пунктуация, стилистика, идиомы и т.д.).

4. Исполнительность и настрой на долгосрочное сотрудничество, т.к. работы очень много.

5. У нас инициатива – не наказуема, а оплачиваема!

Если все вышеуказанное про вас, то оставляйте заявки с вашими расценками и парочку хвалебных слов о себе, если вы – новичок, то не бойтесь – пишите, а мы научим.

Если заинтересовались, то можете оставлять свои заявки здесь, можете кидать на почту: [email protected].

Вам будет направлено на выполнение ТЗ, которое будет ОПЛАЧЕНО в любом случае!