Ищем креативных копирайтеров

На постоянную работу требуется копирайтер.Статьи нужны на английском языке из различных ниш, мы предоставляем кейворды для будущих статей. Кол-во статей в месяц: 300 штук. ЗП: до 300 USD. Требования к статьям: 1. Информативность. 2. 320-350 слов. 3. уникальность(каждая статья будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем-всем-всем, начинающим и не только! Для написания статей (копирайтинг/рерайтинг) требуются авторы, которым интересна, близка, знакома и понятна «подарочно-праздничная» тематика: что, как и где подарить?
Работа предполагает сотрудничество на долгосрочной основе в коллективе с благоприятным микроклиматом, возможностью продвижения, самосовершенствования и, естественно, обогащения!
От вас:
1. Содержательный, интересный, цепляющий копирайт, возможен глубокий рерайт (90-95%).
2. Понимание того, о чем пишете и желание досконально разобраться в вопросе.
3. ОТЛИЧНОЕ ЗНАНИЕ русского языка (правописание, пунктуация, стилистика, идиомы и т.д.).
4. Исполнительность и настрой на долгосрочное сотрудничество, т.к. работы очень много.
5. У нас инициатива – не наказуема, а оплачиваема!
Если все вышеуказанное про вас, то оставляйте заявки с вашими расценками и парочку хвалебных слов о себе, если вы – новичок, то не бойтесь – пишите, а мы научим.
Если заинтересовались, то можете оставлять свои заявки здесь, можете кидать на почту: [email protected].
Вам будет направлено на выполнение ТЗ, которое будет ОПЛАЧЕНО в любом случае!
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