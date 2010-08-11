Нужен копирайтер

$50
КопирайтингЗакрыт65 заявок743 просмотра
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Необходим копирайтер девушка, для написания различных статей на женскую тематику. Необходимо уметь не только писать, но и делать глубокий рерайт. Тематика статей: похудения, диеты, маски для лица, дети и много другое. Так как статьи нужны не про парогенераторы и пластиковые окна, надеюсь на адекватные предложения с соответствующей сложности выполнения цене. От вас стоимость за 1000 знаков без пробелов

13 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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