Нужен копирайтер

Добрый день. Сайту iPhoneRoot.com требуется новостник для долгосрочного сотрудничества. Суть работы - писать новости на двух языках - англ и русском. Информация берется с зарубежных английских источников. Сайт посвящен Apple, iPhone, iPod, iPad, приложениям, событиям, и всему, ...
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Необходим копирайтер девушка, для написания различных статей на женскую тематику. Необходимо уметь не только писать, но и делать глубокий рерайт. Тематика статей: похудения, диеты, маски для лица, дети и много другое. Так как статьи нужны не про парогенераторы и пластиковые окна, надеюсь на адекватные предложения с соответствующей сложности выполнения цене. От вас стоимость за 1000 знаков без пробелов
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