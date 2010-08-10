Ищу хорошего рерайтера новостей для постоянного сотрудничества по автотематике.

Обязательно выполнение тестового задания (в прикрепленном файле). Причем статьи не для поисковиков, а для людей!

От Вас обязательно: тест на cully1988 собака rambler.ru и стоимость 1000 знаков

Хорошо бы если человек и сам пишет хорошие тесты на автомобильные темы. Цены также на почту

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