Копирайтер украинский язык

Добрый день господа!

Нужен для сотрудничества по проекту копирайтер на украинском языке. Вопрос нашего сотрудничества будет определять соотношение цена-качество-сроки, хотелось бы видеть их адекватными.

Заранее всем спасибо за предложения.

Константин