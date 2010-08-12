Партнёр-копирайтер для создания мини-сайтов

Планируется запуск сервиса по созданию и продаже мини-сайтов

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в общих чертах:

ищу человека, который на начальном этапе помог бы сделать несколько десятков сайтов на продажу, и если всё пойдёт как планируется, чтобы он стал руководящим звеном в плане копирайтинга (подбор копирайтеров и работа с ними, проверка текстов, разбор конфликтов по копирайту)

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подытожим:

на старте:

уникальный контента под продажу сайтов ( 10-20 текстов по 2-3к символов: копирайт, рерайт, перевод, копипаст) - оплата либо за статьи, либо % от продажи сайта, который будет несомненно больше чем просто оплаченные статьи, но деньги будут только после продажи)

если всё пойдёт:

должность ответственного за наполнение сайтов контентом. Оплата: % от продажи сайтов + по желанию занятость как копирайтера.

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итого:

ищу копирайтера с управленчискими навыками на долгосрочное сотрудничество. Просто копирайтеры пока что не интересуют.