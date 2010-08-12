Требуется журналист

Здравствуйте! На постоянную работу в интернет-журнал требуются журналисты. Тематика - дом, интерьер, домашние хитрости, новости производителей домашней утвари. Работа стабильная, объемы небольшие.

Требования к статьям жесткие, нужна не только грамотность, но и чувство стиля. В противном случае материал отправляется на доработку.

Кроме того, от кандидатов ждем ответственности и пунктуальности. Оставляйте в проекте ссылку на 1-2 лучшие работы и стоимость ваших услуг. Заявки в приват прошу не высылать, в асю не стучать. Все предложения будут рассмотрены очень внимательно. Спасибо.