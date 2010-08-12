Требуется журналист

КопирайтингЗавершен28 заявок540 просмотров
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Здравствуйте! На постоянную работу в интернет-журнал требуются журналисты. Тематика - дом, интерьер, домашние хитрости, новости производителей домашней утвари. Работа стабильная, объемы небольшие.

Требования к статьям жесткие, нужна не только грамотность, но и чувство стиля. В противном случае материал отправляется на доработку.

Кроме того, от кандидатов ждем ответственности и пунктуальности. Оставляйте в проекте ссылку на 1-2 лучшие работы и стоимость ваших услуг. Заявки в приват прошу не высылать, в асю не стучать. Все предложения будут рассмотрены очень внимательно. Спасибо.

13 лет назад
Nadi
49 летМолдова
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
beretta-m
Марина 
46 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$20
Марина - очень грамотный исполнитель, точно выполняющий условия по стилистике и смысловому содержанию текста. Всем рекомендую, это действительно грамотный и профессиональный копирайтер.
Считаю что мне очень повезло. Надежда не только исключительный заказчик, умеющий составить максимально понятное ТЗ, но и настоящий профессионал в журналистике, знающий, грамотный, всегда готовый дать ценный совет. Плюс к этому моментальная проверка и оплата, вежливость, корректность и внимательность. Спасибо за сотрудничество и позитивное общение! Рекомендую!
himmerra
Елена 
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$8
cool_text
Анна 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$70
Прекрасно выполнен весь объем работ. Анна писала именно в том стиле, который был необходим. Статьи получались легкими, интересными, изящными. Всем настоятельно рекомендую!!!!
От сотрудничества остались только положительные впечатления. Надежда - из тех редких заказчиков, которые сами разбираются в том, как писать тексты, а потому оценивают работу по существу и точно знают, чего хотят от исполнителя. Все требования адекватны, оплата своевременная, задание проверено быстро. Рекомендую сотрудничать!
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