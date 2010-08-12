Добрый день!

Нужен человек для постоянного сотрудничества (по мере надобности) для рерайта текста.

Думаю задание подойдет для начинающих, так как нужно обрабатывать большие объёмы текста, но качества большого не надо. В общем - недорогой рерайт, только чтоб тексты были читаемыми.

Знания SEO приветствуются.

Тематика энергетика, электростанции.