Требуется внештатный сценарист

КопирайтингЗакрыт10 заявок377 просмотров
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Нам нужен внештатный сценарист. в его обязанности будет входить разработка предыстории для игрового мира 8day.ru и разработка квестов

13 лет назад
ilyacg
Илья 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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