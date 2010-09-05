Авторы студенческих работ (Украина)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок640 просмотров
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Требуются авторы-исполнители студенческих работ по следующим дисциплинам: Информатика, история, Маркетинг, OБЖ, Политология, Право, Психология, Религоведение, Социология, Экология, Экономика и другие.

Заявки просьба отправлять на электронный адрес: [email protected]

13 лет назад
osvita-it-kp
Освита 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад