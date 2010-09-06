Автор, преподаватель

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок334 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Московская научная корпорация OOO "Alma Mater Consult"в связи с расширением штата объявляет набор преподавателей (авторов) по техническим, экономическим, гуманитарным и естественно-научным дисциплинам.

Московская научная корпорация ООО "Alma Mater Consult" специализируется на выполнении докторских, кандидатских и магистерских работ, выполняет контрольные, рефераты, курсовые и дипломные по экономическим, гуманитарным, юридическим и техническим дисциплинам.

Постоянный творческий коллектив нашей компании составляет не менее 300 аспирантов, преподавателей,

Мы готовы предложить Вам:

­ интересную работу;

­ достойную оплату;

­ четкое соблюдение договоренностей.

Заполняйте АНКЕТУ в приложении и высылайте на адрес [email protected]

13 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад