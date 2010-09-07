Требуется автор по эконом. и гуманит. дисциплинам

Добрый день Уважаемые фрилансеры! Для выполнения учебных работ разыскиваем опытных исполнителей. Дисциплины разные, матерматика, русский язык, иностранные языки, и прочие предметы. Желательно чтобы соискатели имели возможность в течении рабочего времени находиться онлайн. Просто необходимо наличие аськи или скайпа. ...