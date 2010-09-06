Ищем исполителей учебных работ

Добрый день Уважаемые фрилансеры!

Для выполнения учебных работ разыскиваем опытных исполнителей.

Дисциплины разные, матерматика, русский язык, иностранные языки, и прочие предметы.

Желательно чтобы соискатели имели возможность в течении рабочего времени находиться онлайн. Просто необходимо наличие аськи или скайпа. Ко всем откликнувшимся мы постучим и обсудим условия сотрудничества.

Заранее блаогдарен!