Ищем исполителей учебных работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт35 заявок456 просмотров
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Добрый день Уважаемые фрилансеры!

Для выполнения учебных работ разыскиваем опытных исполнителей.

Дисциплины разные, матерматика, русский язык, иностранные языки, и прочие предметы.

Желательно чтобы соискатели имели возможность в течении рабочего времени находиться онлайн. Просто необходимо наличие аськи или скайпа. Ко всем откликнувшимся мы постучим и обсудим условия сотрудничества.

Заранее блаогдарен!

13 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов