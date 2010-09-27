Специалисты по выполнению работ для студентов

Требуются квалифицированные специалисты по выполнению контрольных, курсовых, дипломов для студентов по следующим дисциплинам:

- экономические (бухучет, аудит, финансы, статистика, эконометрика, ЭММ, инвестиции, менеджмент и др.);

- все юридические и гуманитарные;

- информационные технологии (информатика, базы данных, программирование, веб-дизайн и др.).

Высокая оплата, без задержек и штрафов.

Приглашаем только тех, кто действительно настроен на серьезную работу и постоянные заказы.

Подробные условия и анкету высылаем.

Будьте внимательны: указывайте желаемый ОКЛАД, чтобы мы могли принять вашу заявку.