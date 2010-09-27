Специалисты по выполнению работ для студентов

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт32 заявки994 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются квалифицированные специалисты по выполнению контрольных, курсовых, дипломов для студентов по следующим дисциплинам:

- экономические (бухучет, аудит, финансы, статистика, эконометрика, ЭММ, инвестиции, менеджмент и др.);

- все юридические и гуманитарные;

- информационные технологии (информатика, базы данных, программирование, веб-дизайн и др.).

Высокая оплата, без задержек и штрафов.

Приглашаем только тех, кто действительно настроен на серьезную работу и постоянные заказы.

Подробные условия и анкету высылаем.

Будьте внимательны: указывайте желаемый ОКЛАД, чтобы мы могли принять вашу заявку.

13 лет назад
axu78
Елена 
45 летКитай
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
ritag
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
13 лет назад
$1000
4im
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$300
LMV
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$500
Snejana8080
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$800
Tone4ka
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$30
oxanamoro3ova
Оксана 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$1000
ROSARAMIL
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$150
Margo2204
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$200
lisi4ka79
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$100
Tanzella
Татьяна 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$500
Dimogen
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$300
svetlika2010
Светлана 
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$300
ASDEW
Юлия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$350
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$500
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$300