В 1999 году закончила математический факультет Омского государственного университета.

С 1999 года работаю преподавателем высшей математики Омском государственном аграрном университете, на сегодняшний день занимаю должность старшего преподавателя. Периодами по совместительству работаю в других омских вузах (ОмГУ, ОмГУПС).

С 2003 г по 2006 г обучалась в очной аспирантуре при ОмГУ. Область научных интересов - методика преподавания математики в вузе.

Могу помочь студентам в выполнении конторольных работ, типовых расчетов по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике, линейному программированию.Выполняю работы по экономико-математическим методам, эконометрике, статистике.

Пишу рефераты, курсовые и дипломные работы по педагогике, методике преподавания.