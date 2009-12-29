ROSARAMIL

Роза Бичевая ROSARAMIL

 
46 летРоссия/Омск
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

В 1999 году закончила математический факультет Омского государственного университета.

С 1999 года работаю преподавателем высшей математики Омском государственном аграрном университете, на сегодняшний день занимаю должность старшего преподавателя. Периодами по совместительству работаю в других омских вузах (ОмГУ, ОмГУПС).

С 2003 г по 2006 г обучалась в очной аспирантуре при ОмГУ. Область научных интересов - методика преподавания математики в вузе.

Могу помочь студентам в выполнении конторольных работ, типовых расчетов по высшей математике, теории вероятностей, математической статистике, линейному программированию.Выполняю работы по экономико-математическим методам, эконометрике, статистике.

Пишу рефераты, курсовые и дипломные работы по педагогике, методике преподавания.

Отзывы заказчиков
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по высшей математике
Роза прекрасно справилась со сложными заданиями по высшей математике. Работа была выполнена строго в срок на высоком уровне. Всем рекомендую Розу, как ответственного и профессионального исполнителя.
Приятное сотрудничество. Хорошее начало Нового года.
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