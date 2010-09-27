Автор по международному праву

Приглашаем к сотрудничеству преподавателей, аспирантов, кандидатов и докторов наук для выполнения научных статей на заказ.

Требования к претендентам:

преподаватели ВУЗов, аспиранты, кандидаты и доктора наук

хорошее знание ПК

свободный доступ к сети Internet

компетентность

пунктуальность

ответственность

Сфера деятельности компании HomeWork Educational Services - предоставление высококачественной помощи в написании научных работ.

Уникальность и удобство сотрудничества складывается из следующих факторов:

1. возможность удаленного доступа

2. обеспечение большим выбором заказов

3. возможность регулировать свою занятость

4. еженедельная выплата гонораров.

пишите на электронную почту для получения условий сотрудничества.

в теме письма указывайте вакансию. в письме обязательно укажите сайт, где Вы видели вакансию.

указывайте город, где Вы проживаете.

Телефон: +7 (383) 230-31-19

E-mail: [email protected]

www.homeworkpro.ru