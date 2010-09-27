Авторы, готовые писать диссертации на заказ

Петербургская компания HomeWork Educational Services приглашает на работу профессионала в своей области для участия в написании студенческих работ (курсовых‚ дипломов) и научных трудов на заказ. Требования: • Желателен опыт написания теоретических работ. • Свободный доступ к сети Интернет. • ...