Автор по автоматизации

Требования: высшее образование; свободный доступ к сети интернет. Обязанности: выполнение контрольных‚ курсовых‚ дипломных‚ научных работ на заказ. Условия: свободный график; удаленная работа; индивидуальный подход; интерактивная ситема; сдельная оплата; еженедельная выплата гонораров.
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Требования:
высшее образование;
свободный доступ к сети интернет.
Обязанности:
выполнение контрольных‚ курсовых‚ дипломных‚ научных работ на заказ.
Условия:
свободный график;
удаленная работа;
индивидуальный подход;
интерактивная ситема;
сдельная оплата;
еженедельная выплата гонораров.
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