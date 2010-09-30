Автор по лингвистике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок210 просмотров
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Требования:

высшее образование;

свободный доступ к сети интернет.

Обязанности:

выполнение контрольных‚ курсовых‚ дипломных‚ научных работ на заказ.

Условия:

свободный график;

удаленная работа;

индивидуальный подход;

интерактивная ситема;

сдельная оплата;

еженедельная выплата гонораров.

13 лет назад
HomeWorkpro
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад