Автор курсовых, дипломных работ

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок275 просмотров
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Потрібні виконавці студентських робіт (курсових, дипломів) українською мовою під замовлення. Бажано з досвідом виконання подібних робіт. Позглянемо всі варіанти.

Від вас потрібно вислати резюме з наступною інформацією:

1) ПІБ

2) Країна, місто проживання

3) Контактні дані

4) Освіта

5) Список дисциплін, по яким Ви готові виконувати работи, приблизний час виконання роботи і ціна...

Анкети висилати на електронну адресу poltavaedu @ mail.ru

13 лет назад
WindiGroup
Виталий 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад