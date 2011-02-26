Автор курсовых, дипломных работ

Проводится дополнительный набор на вакансию «Автор студенческих работ». Нужны авторы по экономическим дисциплинам, умеющие выполнять расчеты и практические задания по менеджменту, маркетингу, а также по юридическим дисциплинам, психологии и педагогике, социологии и техническим дисциплинам. Особенно ...