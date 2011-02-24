Требуются специалисты по написанию студенческих работ по техническим дисциплинам. Опыт обязателен! Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству. С Вашей стороны - порядочность, ответственность, профессионализм. С нашей - своевременная достойная оплата.
Исполнитель курсовых по маркетингу и экономике.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен исполнитель курсовых работ по маркетингу и экономике (объем 30 л). Подавая заявку, укажите свою цену и сроки.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы60 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуются авторы работ по следующим ТЕХНИЧЕСКИМ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ специальностям: - автодело - автоматика, автоматизация - антропология, археология - архитектура, строительство, ПГС - география, геодезия, геология, природопользование - гидравлика - детали машин - дороги, мосты, тоннели - ж/б и металлоконструкции - мат. лаб, статистика, методы - материаловедение - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы20 заявокЗакрыт13 лет назад
Агентство Bazis приглашает к сотрудничеству авторов курсовых и дипломных работ по гуманитарным и техническим специальностям. Требования: высшее образование, опыт в написании работ. Если Вас заинтересовало предложение - отправьте информацию о вашей специализации и ваших ...Рефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт13 лет назад
Для решения контрольных работ, курсовых работ, выполнения дипломных проектов и(или) требуется автор-исполнитель по логистике. Качества: 1. Оперативность 2. Ответственность 4. Пунктуальность Оплата договорная.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Авторы по юридическим дисциплинам, с опытом работы по написнаию контрольных, курсовых, дипломных работ. резюме на почту [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются авторы по написанию работ для Института Нефти и газаРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вакансия - требуются адекватные исполнители студенческих работ, от реферата до диссертации. Задача - написание\решение научных\учебных работ на заказ. Требование- знания в области сопромата,электротехники, тмм, дм, тэц и т.д. Оплата достойная!Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад
Vip-univer проводит дополнительный набор авторов студенческих и научных работ по различным дисциплинам. От Вас - заполнение мини-анкеты: ФИО (полностью) Страна, город проживания Контактные данные Электронная почта Образование Список дисциплин, по которым Вы готовы выполнять работы и их сложность (от реферата до диссертации) Просьба ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для нашего проекта онлайн-репетиторы.рф требуются репетиторы по Skype для французского, английского, физики, химии и др. предметов. Срочно. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, всех заносим в базу. Стоимость 60 минут - 300 рублей.Рефераты, Курсовые и Дипломы15 заявокЗакрыт13 лет назад
Приглашаем к постоянному сотрудничеству преподавателей вузов, аспирантов, студентов последних курсов, выпускников, а также всех, кто имеет опыт в написании научно- исследовательских работ (рефератов, курсовых работ, дипломных работ, диссертаций). График работы – свободный, оплата сдельная, до 2000 у.е. (в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад