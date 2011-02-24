Исполнитель курсовых по маркетингу и экономике.

Vip-univer проводит дополнительный набор авторов студенческих и научных работ по различным дисциплинам. От Вас - заполнение мини-анкеты: ФИО (полностью) Страна, город проживания Контактные данные Электронная почта Образование Список дисциплин, по которым Вы готовы выполнять работы и их сложность (от реферата до диссертации) Просьба ...