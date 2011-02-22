d_voloshagin

ПРИМЕРЫ РАБОТ (ПО ОГОВОРЕННЫМ УСЛОВИЯМ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРЕДЫДУЩИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ, ПРИКРЕПЛЯЮ ССЫЛКИ НА НАПИСАННЫЕ МНОЙ ТЕКСТЫ)

Весь контент студи домашнего дизайна "Рыжий кот"

http://cat.webskill.org/

Последние работы для интернет-магазина ремонтного оборудования «Автотехника».

http://autotehno.com/category/podemniki_dlya_avto

http://autotehno.com/category/podemniki_elektromehanicheski

http://autotehno.com/category/podemniki_gidravlicheskie

http://autotehno.com/category/podemniki_4h_stoechnie

Интернет-магазин детских игрушек «PlayHome».

http://www.playhome.com.ua/reviews/22

http://www.playhome.com.ua/reviews/24

http://www.playhome.com.ua/reviews/23

http://www.playhome.com.ua/reviews/26

http://www.playhome.com.ua/reviews/25

Интернет-магазин строительного оборудования «Технотул».

http://tehnotool.com.ua/category/125

http://tehnotool.com.ua/category/152

http://tehnotool.com.ua/category/135

Надеюсь, Вас заинтересуют мои способности. К тому же, я очень быстро обучаюсь новым стилям написания.