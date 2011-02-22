d_voloshagin

Нужен исполнитель курсовых работ по маркетингу и экономике (объем 30 л). Подавая заявку, укажите свою цену и сроки.
ПРИМЕРЫ РАБОТ (ПО ОГОВОРЕННЫМ УСЛОВИЯМ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПРЕДЫДУЩИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ, ПРИКРЕПЛЯЮ ССЫЛКИ НА НАПИСАННЫЕ МНОЙ ТЕКСТЫ)
Весь контент студи домашнего дизайна "Рыжий кот"
Последние работы для интернет-магазина ремонтного оборудования «Автотехника».
http://autotehno.com/category/podemniki_dlya_avto
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http://autotehno.com/category/podemniki_gidravlicheskie
http://autotehno.com/category/podemniki_4h_stoechnie
Интернет-магазин детских игрушек «PlayHome».
http://www.playhome.com.ua/reviews/22
http://www.playhome.com.ua/reviews/24
http://www.playhome.com.ua/reviews/23
http://www.playhome.com.ua/reviews/26
http://www.playhome.com.ua/reviews/25
Интернет-магазин строительного оборудования «Технотул».
http://tehnotool.com.ua/category/125
http://tehnotool.com.ua/category/152
http://tehnotool.com.ua/category/135
Надеюсь, Вас заинтересуют мои способности. К тому же, я очень быстро обучаюсь новым стилям написания.
- Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется копирайтер для выполнения крупного проекта. Написание статей строительной тематики. Требования: ответственность, быстрое выполнение, уникальность не менее 95%.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад