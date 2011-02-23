Требуются авторы по сопромату, электротехн. и т.д.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок190 просмотров
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Вакансия - требуются адекватные исполнители студенческих работ, от реферата до диссертации.

Задача - написание\решение научных\учебных работ на заказ.

Требование- знания в области сопромата,электротехники, тмм, дм, тэц и т.д.

Оплата достойная!

13 лет назад
webreferat
Филлип 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов