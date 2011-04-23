Приглашаем к сотрудничеству авторов курсовых

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок358 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Агентство Bazis приглашает к сотрудничеству авторов курсовых и дипломных работ по гуманитарным и техническим специальностям.

Требования: высшее образование, опыт в написании работ.

Если Вас заинтересовало предложение - отправьте информацию о вашей специализации и ваших работах, а

также примерную стоимость работ на эл. адрес: [email protected]

Мы заинтересованы в грамотных специалистах и всегда рады сотрудничеству.

13 лет назад
otl-ka
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад