Требуются специалисты по написанию студенческих работ по техническим дисциплинам. Опыт обязателен! Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству. С Вашей стороны - порядочность, ответственность, профессионализм. С нашей - своевременная достойная оплата.
Приглашаем к сотрудничеству авторов курсовых
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Агентство Bazis приглашает к сотрудничеству авторов курсовых и дипломных работ по гуманитарным и техническим специальностям.
Требования: высшее образование, опыт в написании работ.
Если Вас заинтересовало предложение - отправьте информацию о вашей специализации и ваших работах, а
также примерную стоимость работ на эл. адрес: [email protected]
Мы заинтересованы в грамотных специалистах и всегда рады сотрудничеству.
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