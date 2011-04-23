Приглашаем к сотрудничеству авторов курсовых

Агентство Bazis приглашает к сотрудничеству авторов курсовых и дипломных работ по гуманитарным и техническим специальностям.

Требования: высшее образование, опыт в написании работ.

Если Вас заинтересовало предложение - отправьте информацию о вашей специализации и ваших работах, а

также примерную стоимость работ на эл. адрес: [email protected]

Мы заинтересованы в грамотных специалистах и всегда рады сотрудничеству.