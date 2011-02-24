Автор-исполнитель по логистике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка128 просмотров
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Для решения контрольных работ, курсовых работ, выполнения дипломных проектов и(или) требуется автор-исполнитель по логистике.

Качества:

1. Оперативность

2. Ответственность

4. Пунктуальность

Оплата договорная.

13 лет назад
partnergroup
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад