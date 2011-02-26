Проводится дополнительный набор на вакансию «Автор студенческих работ». Нужны авторы по экономическим дисциплинам, умеющие выполнять расчеты и практические задания по менеджменту, маркетингу, а также по юридическим дисциплинам, психологии и педагогике, социологии и техническим дисциплинам. Особенно требуются технические авторы, специалисты по горному оборудованию (насосы)?

Резюме принимаются по адресу в течение месяца: [email protected].