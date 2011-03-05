Требуются авторы студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен12 заявок335 просмотров
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Специальности:

юриспруденция

химия

реклама и PR

маркетинг

социология

остальные специальности также рассматриваются.

просьба перед тем, как подавать заявку, ознакомиться с условиями сотрудничества

13 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
vitaminsi
Виталий 
38 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$1
Отличный исполнитель! Всегда качественно и в срок. Спасибо
Отличный работодатель. Добросовестный. Чёткое задание. Оплата в срок.