Специалисты по написанию работ для студентов

По техническим дисциплинам требуются.

Наши требования к исполнителям: своевременное выполнение работ (без задержек), ответственность, исполнительность, аккуратность, возможность связаться с Вами в любой момент (телефон, e-mail, ICQ), уверенный пользователь ПК, опыт работы в данной сфере.

Мы предлагаем:достойную оплату труда, размер которой зависит лишь от Ваших трудовых возможностей и желания,

стабильный, регулярно выплачиваемый заработок выполненных заказов

неограниченные возможности по объемам обрабатываемых заказов - все зависит от Вашего индивидуального режима труда, гарантии конфиденциальности трудовой практики и условий выполняемых Вами заказов, надежные и проверенные условия плодотворного и долговременного сотрудничества.

Приглашаем к сотрудничеству преподавателей и аспирантов, студентов-отличников, высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт написания дипломных, курсовых, контрольных и других работ, а также всех состоявшихся профессионалов, желающих проявить себя в сфере интеллектуальных услуг.