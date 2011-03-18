Требуются авторы студенческих работ

$5000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт25 заявок400 просмотров
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ПРиглашаем на работу авторов курсовых и дипломных работ по всем предметам.

Требования:

- ответственность

- Наличие домашнего компьютера с Интернетом

- Обеспечение возможности постоянной связи по телефону и электронной почте

- Обеспечение возможности взаиморасчетов (умение пользоваться электронными платежными системами и/или денежными переводами)

Если вам это интересно обращайтесь на почту [email protected]

13 лет назад
mar-kristina
Кристина 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад