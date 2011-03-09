Набор специалистов для написания рефератов и др.

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* черчение
* сопротивление материалов
* строительные специальности
* а также по любым другим дисциплинам (задачи бывают самые разные)
Требование к специалисту:
- Хороший уровень пользования компьютером;
- Доступ к интернету ;
- Опыт роботы в данной области,
- Грамотность,
- Компетентность.
Мы предлагаем:
Частичная; высокий уровень З/П; работа на дому, из любого города; своевременная оплата сразу после выполнения заказа.
Присылайте резюме (опыт работы, выполняемые дисциплины, контактные телефоны, icq и т.п.) на электронный адрес [email protected].
Контактные тел. (098) 425-35-02, (050) 484-22-31.
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