Набор специалистов для написания рефератов и др.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт16 заявок416 просмотров
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Агентство информационных услуг осуществляет набор специалистов для написания рефератов, курсовых, дипломов, диссертаций по следующим направлениям:

* экономика

* юриспруденция

* информатика и информационные технологии

* маркетинг

* менеджмент

* расчетные работы (математика, химия, статистика)

* иностранные языки (английский, немецкий и др.)

* черчение

* сопротивление материалов

* строительные специальности

* а также по любым другим дисциплинам (задачи бывают самые разные)

Требование к специалисту:

- Хороший уровень пользования компьютером;

- Доступ к интернету ;

- Опыт роботы в данной области,

- Грамотность,

- Компетентность.

Мы предлагаем:

Частичная; высокий уровень З/П; работа на дому, из любого города; своевременная оплата сразу после выполнения заказа.

Присылайте резюме (опыт работы, выполняемые дисциплины, контактные телефоны, icq и т.п.) на электронный адрес [email protected].

Контактные тел. (098) 425-35-02, (050) 484-22-31.

13 лет назад
Xtina_m
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад