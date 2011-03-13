Приглашаем авторов студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок284 просмотра
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Компания Za4teno.ru проводит дополнительный набор авторов студенческих работ по специальностям:

- социология

- реклама и PR

- маркетинг

- страхование

- информатика

- туризм

Основные требования:

- грамотное выполнение поставленной задачи

- оперативная связь

- ответственность

- пунктуальность

Резюме отправлять на [email protected]

Огромная просьба предварительно внимательно прочитать условия сотрудничества

Работаем только с прямыми исполнителями

13 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад