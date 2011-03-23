Требуются авторы студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка205 просмотров
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- политология

- государственное и муниципальное управление

- связи с общественностью

- реклама и PR

Резюме присылать на почту [email protected]

Перед отправкой просьба ознакомиться с условиями сотрудничества

13 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад