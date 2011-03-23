Автор студенческих работ по геодезии и картографии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Должностные обязанности

Приглашаем преподавателей‚ аспирантов‚ студентов - практикантов к сотрудничеству для написания курсовых‚ дипломных‚ контрольных работ.

Требования к кандидату

отличное знание дисциплины;

умение ясно излагать большой объем информации;

ответственность;

наличие свободного доступа к компьютеру с выходом в интернет.

Условия работы

сотрудничество осуществляется через Интернет, с помощью личного кабинета на сайте компании, эл.почты, icq;

долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество на договорной основе;

достойный заработок с регулярной выплатой (2 раза в месяц);

возможность совмещения с учебой.

13 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад