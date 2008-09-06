Продвижения сайта тематика вентиляция(монтаж). Ключи НЧ и СЧ только коммерческое направление. интерес к качественному трафику с минимальным оговоренным количеством. На данный момент принято решение начать всё с нуля. В наличие есть 3 заброшенных домена(соглашусь и на дроп, если ...
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Интересует "разработка" по мульти-аккаунтам. для работы с FB, VK, Wt соц. сетями. Важна уникальность разработки.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
Интересует трафик тематический по юр. услугам. Тема: заключения договоров.Контекстная реклама19 заявокЗакрыт4 года назад
Доработка (переработка сайта) СЕО. Добрый день. Нужен НЧ трафик. тематический, запросов много (в основномразмеры и маркировки) из-за специфики.Отдам сайт в добрые и надёжные руки. На данный момент сайт сделан в MUSE и существует только вWEB версия.Из ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $7
Задача, написать 5 статей для генерации текстов. каждая ~ 1000-1200 символов http://xbb.uz/randomizator/ пример. текст тематика: вентиляция.Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть прайс-лист(.xlsx) в котором надо прикрутить рекламу. При каждом запуске файла .xlsx нужно автоматически подгружаться демонстрационный рекламный файл(.pdf) если это раз в сутки будет ещё лучше.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт9 лет назад
Это небольшой проект для использования несколькими людьми. ТЗ упрощение и автоматизации поиска оптимальных цен по прайс листам целых списков товаров. От вас Вопросы по ТЗ. + перед началом обсуждение тех.части, хотел бы услышать предметно как хотите реализовать. Сроки написания. Цена ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $3500
Eсть несколько десятков сайтов одной тематики(техническое товары) каждый сайт это узконаправленное направление. Все сайты сделанны на 2 движках DLE и joomla что касаемо тех части. Задачи.. Наполнение контентом взятым из интернета либо pdf каталогов(предоставляются). Требования к наполнению..1-2 картинки. текста (рерайт для 15-25 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $1399
Требуется создать сайтик небольшой с викторинами. но викторины не текстовые а музыкальные... проигрывается мелодия во флеш плеере и список из 4 ответов что это за мелодия... за это прибавляются баллы. + дизайн требуется с учётом западного рынка. ТЗ буду высылать ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Требуется скрипт для регистрации на форумах.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $700
Проект представляет на 90% аналог adme.ru единственное отличие это несколько специфических дополнительный функций + расширенная админ часть.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт17 лет назад
Интересует аналог сайта по содержанию и наполнение http://www.freeweblayouts.net/ работы тут много так что жду интересные предложениеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $700
нужен аналог системы Tury.ruСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт18 лет назад