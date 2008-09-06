acua

Михаил Грачев acua

 
48 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO оптимизация сайта

    Продвижения сайта тематика вентиляция(монтаж). Ключи НЧ и СЧ только коммерческое направление. интерес к качественному трафику с минимальным оговоренным количеством. На данный момент принято решение начать всё с нуля. В наличие есть 3 заброшенных домена(соглашусь и на дроп, если ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменение Fingerprint

    Интересует "разработка" по мульти-аккаунтам. для работы с FB, VK, Wt соц. сетями. Важна уникальность разработки.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • СЕО оптимизация

    Доработка (переработка сайта) СЕО. Добрый день. Нужен НЧ трафик. тематический, запросов много (в основномразмеры и маркировки) из-за специфики.Отдам сайт в добрые и надёжные руки. На данный момент сайт сделан в MUSE и существует только вWEB версия.Из ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обновляемая реклама в прайс-листе.

    Есть прайс-лист(.xlsx) в котором надо прикрутить рекламу. При каждом запуске файла .xlsx нужно автоматически подгружаться демонстрационный рекламный файл(.pdf) если это раз в сутки будет ещё лучше.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проект по минимизации цен.

    Это небольшой проект для использования несколькими людьми. ТЗ упрощение и автоматизации поиска оптимальных цен по прайс листам целых списков товаров. От вас Вопросы по ТЗ. + перед началом обсуждение тех.части, хотел бы услышать предметно как хотите реализовать. Сроки написания. Цена ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайтов

    $3500

    Eсть несколько десятков сайтов одной тематики(техническое товары) каждый сайт это узконаправленное направление. Все сайты сделанны на 2 движках DLE и joomla что касаемо тех части. Задачи.. Наполнение контентом взятым из интернета либо pdf каталогов(предоставляются). Требования к наполнению..1-2 картинки. текста (рерайт для 15-25 ...

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт викторина

    $1399

    Требуется создать сайтик небольшой с викторинами. но викторины не текстовые а музыкальные... проигрывается мелодия во флеш плеере и список из 4 ответов что это за мелодия... за это прибавляются баллы. + дизайн требуется с учётом западного рынка. ТЗ буду высылать ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Графическая часть сайта

    Интересует аналог сайта по содержанию и наполнение http://www.freeweblayouts.net/ работы тут много так что жду интересные предложение

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад