Требуется создать сайтик небольшой с викторинами. но викторины не текстовые а музыкальные... проигрывается мелодия во флеш плеере и список из 4 ответов что это за мелодия... за это прибавляются баллы. + дизайн требуется с учётом западного рынка. ТЗ буду высылать ...